Rainha Elizabeth II será enterrada 10 dias após sua morte

Protocolo de funeral conta com dez dias de homenagens

Fiquei muito triste ao saber que nossa amada e eterna Rainha Elizabeth faleceu no dia de ontem (08). De acordo com o The Guardian as homenagens vão correr durante 10 dias. Ou seja, a rainha não terá descanso eterno ainda, sendo enterrada 10 dias depois de tudo passar.

Tudo isso estava previsto no protocolo, a família real está sabendo de tudo e de todo o processo. No dia de hoje (09), o caixão sairá de Balmoral rumo ao Palácio de Holyroodhouse e serão feitas as homenagens no Parlamento.

Depois dos acontecimentos do segundo dia, uma decorrência de outros fatores irão movimentar as terras britânicas.