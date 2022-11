Rainha do OnlyFans, Suzy Cortez exibe tatuagem de Messi na virilha

A brasileira utilizou de sua criatividade e realizou um ensaio fotográfico sensual inspirado na Copa do Catar.

Que a Copa é uma ótima forma de oportunidade para a grande maioria das indústrias, não há dúvidas. Porém, a rainha do OnlyFans, Suzy Cortez, fez questão de mostrar que mesmo não sendo parte de seu conteúdo, ela conseguiria unir a Copa do Mundo e os conteúdos que a gata produz para a plataforma adulta. Suzy fez um ensaio fotográfico sensual, inspirado na Copa do Mundo de 2022, que teve a sua estreia no início da tarde de ontem (20) e está sendo sediada no Catar.

Neste ensaio, a musa exibiu nitidamente uma tatuagem em sua virilha, mas não trata-se de uma tatuagem qualquer. Muito fã do jogador Lionel Messi, no ano passado,Suzy resolveu homenagear o seu ídolo e tatuou o rosto do camisa 10 da seleção da Argentina em sua virilha.

Em uma entrevista dada ao Extra em julho deste ano (2022), a brasileira relata ter recebido mensagens de Piqué, ex-marido de Shakira, dizendo estar com ciúmes por conta da homenagem, feita ao craque argentino.