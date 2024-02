Rainer Cadete coloca bumbum para jogo em nova foto no Instagram

Que calor! Minha cobertura no Leblon ficou pequena quando vi a comemoração de três milhões de Rainer Cadete no seu Instagram. Afe! O ator aparece completamente pelado, com os braços abertos para o mar.

Rainer aproveitou para comemorar a marca de três milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. “3 milhões de pessoas me acompanhando por aqui, são muitos estádios de futebol!!! Obrigado a criança Rainer por acreditar e lutar pelos seus sonhos com tanta força e doçura. Te levo sempre dentro de mim”, disse ele no começo da legenda.

Depois, o ator agradeceu os fãs. “Obrigado pelo apoio e pelo incentivo, de todos vocês, meus moranguinhos! Que a cada milhão que chega, sejamos mais felizes, alegres e principalmente livres do jeito que viemos ao mundo!”, acrescentou.