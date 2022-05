Ainda mais gato: Rafinha Bastos vai passar por um cirurgia de desvio de septo e aproveita para modelar nariz

Humorista deu a notícia no podcast ‘Mais que 8 Minutos’ com a convidada Foquinha

Mais gato do que nunca, Rafinha Bastos contou no podcast ‘Muito Mais que 8 Minutos’ que passará por uma cirurgia de correção de desvio de septo. Além disso, ele comentou que a médica orientou ele a mexer no nariz, que o processo será o mesmo. Será que vem aí uma nova versão de Rafinha?

“Vou fazer cirurgia de desvio de septo, meu nariz é torto, ela falou: ‘Você tem problema de sono, porque você respira pela boca à noite, então você tem apneia do sono e não adianta nem usar aquela máscara. Para fazer a cirurgia nós vamos quebrar seu nariz, se você quiser melhorar um pouco seu nariz você pode’”, disse o humorista.

Vai ficar ainda mais gato, assim meu coração não aguenta. Foquinha, a convidada de Rafinha, ainda pergunta se ele vai mesmo querer acabar com a marca registrada que é seu nariz imenso.

O humorista responde que depois da pergunta vai pensar melhor sobre a cirurgia de remodelagem, mas a do desvio vai acontecer sim.