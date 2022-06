Rafinha Bastos conta que entrevista com Andressa Urach sobre sexo com cachorro foi a mais surpreendente

O apresentador do podcast ‘Mais que 8 Minutos’ não deixou de falar sobre a história de Sander Mecca, da banda Twister

A gente já sabia que Rafinha Bastos segurou brilhantemente muitos assuntos pesados no podcast ‘Mais que 8 Minutos’, mas não sabíamos que ele tem um podium de entrevistas mais surpreendentes que recebeu no canal do Youtube. Em primeiro lugar o apresentador colocou a história de Sander, da banda Twister, e em segundo lugar Andressa Urach que contou que seu primeiro orgasmo foi com um cachorro.

“Sempre me divirto muito e fico muito satisfeito quando entrevisto comediante. Sempre são papos muito legais e leves, fáceis de fazer. Agora, o papo que mais me surpreendeu foi com o menino do Twister, eu não tinha tanta informação da história dele, mas foi uma entrevista que me surpreendeu, tinha requintes detalhes que eu absolutamente desconhecida e fiquei de cabelo em pé”, disse Rafinha.

O entrevistador ainda lembra da entrevista com Urach, em que a loira fala sobre sua vida sexual com um cachorro. “Tivemos aqui a Andressa Urach, que conta que começou sua vida sexual transando com o cachorro, pô, aí é [email protected], não tem como ir mais longe, mas são histórias reais”, contou.

Rafinha ainda diz que respeita o pedido dos seus convidados e quer ver eles satisfeitos com o material produzido. “Tenho uma relação muito respeitosa com quem vem aqui e abre o coração, as pessoas se sentem à vontade, porque não faço questão que ela se exponha, quando vejo que há o risco de se expor eu falo: ‘Se você não quer falar disso tudo bem, vamos para o próximo assunto’. O que pedir para tirar tiro na hora, nao tem problema nenhum”, disse.