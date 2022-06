Gabigol e Rafaella Santos terminaram? Oi?

Indiretas e afastamento entre os dois dão o término como certeiro entre os fãs

Notícia triste para quem amava ver um casalzinho por aí, como Gabigol e Rafaella Santos. Os fãs já desistiram do casal depois de perceber que os dois andam afastados como água e óleo. Vale lembrar que o relacionamento dos dois foi marcado por muitas idas e vindas, né? Vamos combinar!

Os dois começaram o namoro em 2017 e a partir daí muitos términos e reencontros marcaram a história do casal. Em grupos privados de fãs de Rafaella o romance é dado como acabado, mas os administradores são proibidos de tocar no assunto.

Pelo que eu me lembro, a última aparição dos dois juntos foi neste ano em maio, quando os dois estiveram no ‘Bar do Mumuzinho’ no Rio.

Eu até gostava do casal, vocês sabem que sou fã de uma brincadeirinha boba e gostosa entre os famosos. Aloca!