Rafael Zulu manda recado para Vitão, pai do filho de sua irmã: “Abrace a causa”

Em entrevista para a revista Caras, o ator contou detalhes sobre a sua relação com sua irmã e ainda confirmou que ela está grávida do artista

Finalmente alguém da família da gravidíssima mais cobiçada pela mídia resolveu dar a cara a tapa e falar alguma coisa. Paulo Zulu concedeu uma entrevista para a revista Caras e falou sobre a gravidez da irmã, Suellen Gervásio, com a paternidade de Vitão. Zulu desejou felicidades a irmã e ainda disse que espera que o cantor abrace a causa.

“Na verdade, eu não tenho uma relação próxima com a Suellen há muito tempo. Mas o desejo que eu tenho, é que ela tenha uma gestação incrível e linda. Desejo para ela as melhores coisas do mundo, para ela e para o pai”, disse.

Para quem não sabe, Vitão demorou muito para assumir a paternidade do filho e Rafael pediu que Vitão abraçasse a causa do filho e de sua irmã, Suellen. “Que ele abrace a causa”, finalizou.