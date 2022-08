Rafael Ilha visita Sérgio Hondjakoff e mudança de aparência do ator impressiona

Ele sempre será o Cabeção, nosso sucesso de Malhação. Neste domingo, 28, Rafael Ilha, foi visitar o centro clínico de reabilitação e postou uma foto ao lado do ator Sérgio Hondjakoff, Ilha escreveu na legenda falando sobre a exaustiva caminhada da recuperação.

“Hoje Foi Dia de Visitar Comunidades, Clínicas, e Amigos, Dentre Eles o Serginho Hondjakoff. Eu, Lôrão @alinekezhilha e Meu Amigo @terapeutasandrobarros. Que Resolveram Me Acompanhar Nessa Exaustiva Caminhada.”, escreveu Rafael em seu Instagram.

O que mais impressionou os internautas foi a aparência de Sérgio, ele está aparentemente com o rosto corado e teve um ganho de peso. Isso porque viralizaram imagens de Hondjakoff sendo agressivo com o pai e com uma aparecia debilitada causada pelas drogas.