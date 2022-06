É uma casa ou um shopping?! Conheça a casa dos sonhos de Rafael Cunha

Humorista abriu as portas da sua casa para os seguidores do Instagram e não deixou a desejar, que luxo!

“A casa dos meus sonhos, eu só queria uma área de lazer com uma mesinha para tomar uma com meus amigos”, disse Rafael Cunha no início do vídeo que mostra sua baita casa. Parece que o projeto cresceu um pouco mais que o necessário para o humorista e a casa mais parece com o projeto de um shopping de deixar qualquer um de boca aberta.

“Esse é nosso lar construído com muito amor, há 5 anos atrás era impossível sonhar tão alto assim. Sem você nada disso seria possível, todo amor e todo carinho é importante demais, guardamos vocês dentro do coração”, agradece Rafael aos fãs.

Minha gente o projeto da “casa dos sonhos” conta com cinema, balada (pasmem, tem uma balada dentro da casa), quadra de beach tênis e vôlei, uma área verde IMENSA, closet no quarto do casal e duas cozinhas, uma para receber os visitantes e outra para colocar a mão na massa.

Eu que não me impressiono com pouco fiquei chocada com a beleza do projeto e o tamanho da porta de entrada. Que isso? Dá para passar uma girafa ali, eu juro. Que casa lindaaa! Já quero ser convidada para fazer um tour nessa mansão.