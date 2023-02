Rafael Cardoso surge em hospital junto com namorada

Depois do seu término com Mari Bridi, o ator apareceu na cama de um hospital sem dar detalhes do que poderia estar passando

Rafael Cardoso deixou todos os fãs do seu trabalho preocupados com seu estado de saúde após ele aparecer no hospital ao lado da sua nova namorada, Vivian Linhares. Para quem não sabe, ele terminou o seu casamento com Mari Bridi.

Para ajudar o ator não deu detalhes do motivo de estar no hospital, mas completou a publicação com emojis de febre e de um vírus. Oi?

O muso já é pai, frutos do seu antigo relacionamento com Bridi. Os dois tomaram os tablóides ao fazer o anúncio da separação no final de 2022.