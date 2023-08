Rafael Cardoso pensa em abandonar a carreira após polêmicas

O ator se mudou para o interior do Mato Grosso do Sul para um período sabático

Após uma série de polêmicas, desde ataques por suposta homofobia a denúncia de traição, a vida pessoal do ator Rafael Cardoso ganhou todos os holofotes nos últimos tempos. Ao que parece, ele decidiu se isolar em uma fazenda no Mato Grosso do Sul e pretende dar um tempo na carreira. O ator ficou off das redes sociais e declarou para amigos próximos que quer “fugir de confusão”. Segundo o jornal Extra, o ator não aguentou a pressão da repercussão de tanta polêmica. Ele chegou a confidenciar a uma pessoa próxima que não se vê mais como artista. “Não sou mais ator, não sou mais nada”, afirmou, enquanto desabafava.

Vamos recapitular rapidinho toda essa tour, okay? A primeira das principais polêmicas recentes em sua carreira ocorreu quando ele compartilhou um vídeo do ex-BBB Nego Di propagando falas homofóbicas e preconceituosas contra o ator João Guilherme.

Em seguida, ele foi acusado de trocar mensagens com uma atriz que supostamente teria 17 anos, quando ainda estava casado com Mariana Bridi, de quem se separou em dezembro de 2022. Cardoso também foi exposto pela sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine, que afirmou ter recebido cantadas do ator enquanto ele ainda era casado.

A última controvérsia envolvendo o nome dele veio à tona na semana passada, quando foi revelado que o galã teria engravidado a Carol Ferraz. O artista tem dado apoio à moça, e os dois teriam sido vistos comprando o enxoval do bebê. Diante do caos que sua vida pessoal se tornou, o galã da Globo viu as polêmicas tomarem proporções muito maiores que os feitos de sua carreira, e resolveu tirar um período “sabático” enquanto está de férias das gravações. Ele saiu do Rio de Janeiro e agora mora no interior do Mato Grosso do Sul, onde também mora a família da mãe de seu próximo filho.