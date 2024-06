Rafael Cardoso lamenta afastamento dos filhos após separação: “Não era pai de Instagram”

Muitas fofoqueiras sabem que Rafael Cardoso se envolveu em diversas polêmicas nos últimos tempos, mas foi só na entrevista que o ator deu para o Desconecta Rio da TV Caras que ele contou detalhes sobre o bafafá da paternidade. O ator ainda detalhou que não era pai no Instagram e que seguia ao lado dos filhos após a separação do casal.

Rafael é pai de Aurora (7) e Valentim (4), os dois são frutos de sua relação com Mariana Bridi, o casal se separou após um período de 16 anos juntos. “Essa separação, ruptura, uma troca de vida e vai [viver] sem os filhos, né? Sempre fui muito família, sempre cuidei deles efetivamente não era pai de Instagram. Tanto que nunca fiquei movimentando muito o Instagram dos meus filhos. Então, eu era um pai de verdade, é difícil uma ruptura dessas”, declara.

“A relação [com a ex-esposa] teve desgaste, mas os filhos, as relação com os filhos de acordar todo dia, levar para escola, fazer comida para eles, tudo isso fragilizou […] mas hoje eu só agradeço, estou em um lugar de agradecimento e busca para mudar”, avalia Rafael Cardoso.

Ele ainda completa: “Realmente, acabei me perdendo em alguns momentos, me perdi por excesso também, compulsividades. Tive que assumir para conseguir está aqui hoje sereno, tive que passar por esse processo de assumir as minhas compulsões, fragilidades, me excedi, cometi excessos, me arrependo de muitas coisas”, afirma.