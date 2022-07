Rafael Cardoso exibe corpaço em vídeo

Ator mostrou que está com o corpo em dia e arrancou o fôlego das Maria Fifis

Meu Deus! Eu juro para vocês que me faltou o ar quando vi o shape maravilhoso do ator, muso, Rafael Cardoso. Mesmo que o ator esteja longe das telinhas da Globo, a gente pode sentir o gostinho do que foi ter ele por perto exibindo beleza e carisma pra poucos.

O vídeo do gato se exibindo e analisando o shape viralizou e não demorou muito para chegar no meu WhatsApp. Fiquei sedenta aqui, não nego!

e a toalha do Rafael Cardoso em pic.twitter.com/K226sHiSX2 — GERMANÔZA (@dhozagabriel) June 21, 2022

E por meio desta, gostaria de fazer um apelo, coloquem essa beldade em uma novela, por favor, nunca pedi nada.