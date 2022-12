Rafael Cardoso e Mari Bridi terminam o casamento

Ex-casal confirmou os boatos do fim do casamento de 15 anos neste final de semana

Eu já contei para vocês que sou uma fofoqueira que ama a formação de um casal nas redes e na vida real, por isso meu coração foi aos prantos quando soube que Rafael Cardoso e Mari Bridi terminaram o casamento de 15 anos de duração. Ai gente…

O ator ainda falou com o Gshow e disse que está “solteirão”. Para quem não sabe ele chegou a dar um selinho em Jojo Todynho na sua participação no quadro de comentários da funkeira para a Globo.

“Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, escreveu Mari em uma publicação.