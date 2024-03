Rafael Cardoso é acusado de agredir gerente de bar no Rio

Socorrroooo! Gente, olha só a nova polemica em que o ator Rafael Cardoso se meteu agora. Ele está sendo acusado de ter agredido um gerente de bar no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A vítima é um homem de 64 anos chamado João Fernando e descreveu o caso como uma “história horrível” e afirmou que o ator estava “completamente transtornado”.

Toda a situação aconteceu na segunda-feira (26), mas só foi divulgada neste sábado (2). Segundo o portal Leo Dias, João disse que o artista chegou ao estabelecimento em seu carro com uma freada brusca, o que assustou clientes do local. O ator pediu para conversar com o gerente e, em seguida, proferiu ameaças de morte. Inicialmente, João pensou que era apenas uma brincadeira e tentou sair da situação. Porém, foi surpreendido com um soco na nuca.

“Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio, ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria me acertar no testículo. Eu peguei o pé dele e veio o segurança do condomínio e os garçons pra tirar, mas ele não parava”, relembrou.

Um motoboy precisou segurar Cardoso para impedir que as agressões continuassem. João acredita que o ator estava alcoolizado. Ele nunca havia o visto anteriormente.

A polícia disse que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e a investigação está em andamento. “Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para apurar todos os fatos”, disse em nota. A assessoria do ator foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação deste texto.