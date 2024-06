Rafael Cardoso assume polêmicas: “Não vou me vitimizar, acabei me perdendo em alguns momentos”

Rafael Cardoso contou detalhes sobre sua vida pessoal após diversas polêmicas que levavam o seu nome para os holofotes. O ator contou que não quer se vitimizar e ainda diz que acabou se perdendo em diversos momentos.

“E assim não estou aqui para me vitimizar. Realmente, acabei me perdendo em alguns momentos, me perdi por excesso também, compulsividades. Tive que assumir para conseguir está aqui hoje sereno, tive que passar por esse processo de assumir as minhas compulsões, fragilidades, me excedi, cometi excessos, me arrependo de muitas coisas”, declara ao Desconecta Rio.

Ele ainda conta que chegou ao ponto de não se reconhecer mais. “Me desconectei, eu cheguei até a escrever que eu andava tão distante de mim mesmo que qualquer perdido me achava. É isso, me olhava de longe e percebi que não conseguia cuidar das minhas coisas, eu falava para mim mesmo. Mas, se eu não tivesse passado por isso talvez eu poderia minimizar os problemas. Sair do lugar do vítima”, analisa Rafael Cardoso.