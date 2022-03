Rafa Kallimann constrange Laís e imploramos: Boninho, nos devolve a Ana Clara!

Nossa não dá com a apresentadora mais, francamente…

Olha, leitor(a), está na cara que a grande maioria dos telespectadores não suportavam a Laís no ‘BBB22’ mais, mas a apresentadora da ‘Rede BBB’ tem que ter no mínimo empatia e disfarçar que não gosta da pessoa eliminada né? Isso a Ana Clara sempre fez com brilhantismo, inclusive na saída de Karol Conká no ‘BBB21’, mas Rafa Kallimann não consegue! Onde Boninho estava com a cabeça ao tirar a filha do Papito hein?

Primeiro, Rafa estava com um sorriso maior que o constrangimento com a porcentagem de Lais e vibrava de alegria, tanto é que comentou com Rhudson: “Será que já começo falando da porcentagem dela?”. Ok que ela não é querida, mas não é fácil sair de um reality show com 91,25% né? E ao mostrar a porcentagem já disparou para a doutora que ela estava no ranking de rejeições do programa e que está em primeiro lugar nesta edição.

a rafa kalimann muito empolgada e sorridente em falar pra laís que ela saiu rejeitada né pic.twitter.com/9mHFvfNIjq — frank (@exaustu) March 23, 2022

Essa Rafa Kalimann é tão sem carisma que consegue estragar até um momento épico.

Boninho trás a Ana Clara de volta urgentemente, a gente faz uma vaquinha pra pagar a rescisão do contrato da Rafa.#BBB22 #ForaRafaKalimann pic.twitter.com/Im0FfjdUKt — Snape comenta BBB (@SeveroComenta) March 23, 2022

Já em outro momento, a apresentadora questionou Laís sobre o que ela achava que a eliminou do BBB22. “É até estranho falar isso, mas a gente estava pensando ‘será que é o quarto? Será que são as pessoas? Será que é coincidência?’…”. Então, Kallimann a interrompeu e ironizou. “Não Laís, é o quarto que causa a eliminação. As pessoas não gostam do quarto será?”, com um deboche terrível!

E outro momento que foi bem delicado, foi ao mostrar os seguidores da médica e entre eles, Rodolffo, ex marido de Rafa. “Olha seu crush te segue”, disse Rafa, para constrangimento de Laís que respondeu: “Meu?”, e rapidamente a apresentadora confirmou e disse que ela revelou isso na entrevista. Sim, na entrevista, a médica contou esse amor pelo cantor e deixou Rafa bem incomodada no dia viu? Aliás, acho que é por isso que a apresentadora não gosta dela viu? Cala-te boca!

quero cavar um buraco e me enterrar dentro como pode alguém ser tão ruim no que faz igual a rafa kalimann pic.twitter.com/dt6xD3QYZK — gabe (@rajazeira) March 23, 2022

a rafa se ACABANDO de rir quando leu que a lais tem crush no rodolffo e a ana clara “furando o olho da rafa logo no primeiro dia”, eu vou morrer pic.twitter.com/YAKn36sko2 — mateus 🍞 (@gratidaorafa) January 14, 2022