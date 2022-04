Cara de pau ou marketeira? Rafa Kalimann pede sandália de Virgínia emprestada

Sandália da Versace em cetim rosa ganhou o gosto das famosas nos pés da empresária

Torra torra das rycas ou só empréstimo de itens de luxo? Rafa Kalimann não deixou de notar a sandália deusa que Virgínia Fonseca usou para curtir o carnaval do Rio. Trata-se de uma plataforma Versace em cetim rosa de 16 centímetros. A morena não exitou em pedir o acessório emprestado.

“Me empresta essa sandália? Te devolvo intacta, juro”, comentou Rafa na publicação de Virgínia no Instagram.O comentário teve diversas interações dos usuários e alguns diziam para a influenciadora comprar a dela.

Cá entre nós, se ela deixasse de doar os R$10 mil para a festa do BBB ela conseguiria comprar, porque o acessório chega no Brasil com valor de pouco mais de dez mil, R$10.564, na Farfetch.

Será que vem aí o empréstimo da sandália? Virgínia causou e já sinto que vem febre dessas super sandálias no Brasil, quero a minha. Aloca.