Rafa Kalimann perdeu a virgindade com 13 anos: “Nunca mais parei”

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’ a musa contou mais detalhes sobre sua vida sexual

Olha só, hein? A atual namoradinha de José Loreto tá com as asinhas de fora. Rafa Kalimann revelou que perdeu a virgindade cedo e que desde o momento não parou de praticar. Aloca! Em entrevista ao podcast de Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme, a musa contou que sempre foi namoradeira.

“Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13 e aos 15 anos fui morar com ele, mas não deu certo. Ele me traiu”, contou.

Rafa ainda relembra que tentou seguir a carreira de modelo. “Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava , emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima”, contou.