Rafa Kalimann faz desabafo em podcast: “Eu acho cruel a gente ter se acostumado a isso”

A influenciadora vem sendo chamada de oportunista, após publicar uma foto lamentando a morte da cantora Gal Costa.

Gente, diariamente podemos ver, nos mais diversos nichos, como a internet pode ser cruel com as pessoas, afinal, muitos tratam a web como uma terra sem lei, por isso, é de extrema importância que as pessoas exponham as situações como forma de conscientizar outras pessoas, assim como a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann fez.

Durante sua participação no podcast “Podpah”, que é apresentado pelos influencers Igão e Mítico, a ex-BBB fez um desabafo a respeito das diversas ofensas que vêm recebendo recentemente.

“Chegou a tal ponto que normalizaram de certa maneira esse ódio gratuito, porque a gente adaptou, falou: ‘é, infelizmente vou ter que me acostumar com isso aqui! Hoje eu me acostumei’”, relatou a influencer.

Rafa vem sendo muito criticada, após ter publicado em suas redes uma foto lamentando a morte da rainha do MBP, Gal Costa. De acordo com os internautas, a atitude da influencer não passou de uma tentativa de ganhar mídia em cima da morte de uma pessoa que era tão admirada por todo o país.

“Tem coisas que eu não faço mais, por exemplo, ficar olhando Twitter, essas coisas eu não entro mais. Não estou afim de ficar vendo porque eu sofro!”, desabafou.