Rafa Kalimann enfrenta crise pessoal: “Por que não estou feliz?”

Apresentadora falou sobre o seu término com José Loreto e afirmou estar enfrentando uma crise pessoal depois do romance

O objetivo de Rafa Kalimann é claro: Resgatar sua antiga versão para conseguir alcançar a felicidade na sua vida. A apresentadora contou detalhes sobre a sua vida pessoal para o canal WowCast, principalmente sobre o seu término com José Loreto. Rafa ainda diz estar passando por uma crise pessoal e diz não estar feliz.

“Acabou o ano, estava em casa com a minha família, respirei, olhei em volta e falei: ‘por que não estou feliz?’. Não estou feliz. Cadê a Rafa nisso tudo? Cadê minha felicidade que é genuína. Estou indo muito na contramão do meu propósito, do motivo pelo qual estou aqui… Fui esfriando e ficando distante dessa Rafa”, confessou.

O fim do relacionamento com Loretto veio em janeiro, depois de seis meses juntos. “Virei o ano e vi que a única coisa que precisa ficar é a Rafa. Não tenho espaço para mais nada. Mesmo que eu tenha muito amor, mesmo que goste e admire alguém, eu precisava da Rafa”, disse.