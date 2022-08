Rafa Kalimann é flagrada em ligação de vídeo com José Loreto

Podiam assumir logo esse romance, mas ficam fazendo joguinhos com a gente. Após rumores de que Rafa Kalimann e José Loreto estariam juntos, ontem, 03, a apresentadora foi flagrada em uma ligação de vídeo com o ator. O vídeo foi postado nos Stories do cantor Thiago Aquino, que estava na mesma festa que Rafa em Salvador.

Durante a ligação deu para perceber que a ex-BBB estava cantando uma música para José Loreto. Lembrando que os rumores começaram após os dois serem jurados do quadro ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão como Huck’, dias depois foram vistos juntos na praia, ela estava acompanhada da sobrinha e ele da filha. Um encontrinho bem família.