Rafa Kalimann conta que teve burnout após ‘Casa Kalimann’

Apresentadora ainda diz que viagem para Nova York foi importante para se reconectar

Caros leitores, vocês sabem que ‘Casa Kalimann’ foi uma das maiores gafes da TV Globo, mas também uma grande aposta em Rafa Kalimann após o Big Brother Brasil. Em entrevista para Lucas Pasin, a morena contou que teve burnout e precisou se reconectar, por isso a viagem para Nova York.

“Desabei. Meu deu burnout total. Foram vários conflitos. Me questionei sobre o que estava fazendo, se deveria seguir, se era muito ruim ou incapaz. Não enfrentei só críticas, mas sim xingamentos. Por meses. Fui para Nova York para me reconectar. Estava perdida e sentindo que me tornava aquilo que os outros queriam que eu fosse. Veio um lugar de dor, julgamento”, contou Rafa Kalimann.

Vale lembrar que o programa foi muito criticado na época em que ainda ia para o ar pelo público, virando meme no Twitter e muito atacado pelos haters. Alguns comentários até questionavam a qualidade do trabalho entregue por Rafa.

Pelo menos ela entende que serviu de aprendizado, antes aprendizado, né? Mas quero dizer que burnout não se cura com uma viagem de luxo para Nova York, o buraco é mais embaixo.