Rafa Kalimann sobre Bruninho: “Admiro muito o Bruno, mas a gente só viveu isso”

Apresentadora contou mais sobre a relação com o astro do vôlei para a revista Quem

Para quem acreditava que Rafa Kalimann e Bruninho do vôlei fossem vingar, se enganou. A apresentadora mostrou ser uma pessoa super madura diante aos seus sentimentos com o muso e disse que eles viveram momentos muito especiais, em entrevista para a revista ‘Quem’. Essa serve para as minhas amigas que saem na sexta e voltam no domingo apaixonadas, planejando filhos. Aloca!

“É muito louco esse interesse todo nisso, na nossa vida privada. Até hoje ainda me assusto. Todo momento as pessoas ficam umas com as outras, conhecem e livremente se abrem para sair para um pagode, curtir, beijar, tomar cerveja, mas entendo também que somos duas pessoas públicas. Ele é um ídolo do esporte brasileiro sensacional. Admiro muito o Bruno, mas a gente só viveu isso”, contou Rafa.

Queria eu ter essa maturidade de Rafa, que mulher é essa! Meu Deus, pegar um Bruninho e já não imaginar uma vida ao seu lado… É para poucas (risos).