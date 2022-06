Cadê o João Vicente, Rafa? Kalimann une forças de solteiros no dia dos namorados

Rafa recebeu a proposta para passar o dia dos namorados em festinha de Bianca Andrade

A fofoqueira às vezes se engana, mas eu poderia jurar que Rafa Kalimann e João Vicente seria meu novo “casalzão”, torci tanto para que a folia do carnaval durasse mais e os dois pudessem viver um romance da Disney. Ontem (12) a musa usou seu Instagram para juntar a força dos solteiros no dia dos namorados e acabou parando na festa de Bianca Andrade.

“Soltei no close friends que se algum amigo solteiro estiver por sp podemos jantar e unir forças nesse dia especial já sem expectativas de amigos solteiros”, escreveu a musa no Twitter.

Soltei no close friends que se algum amigo solteiro estiver por sp podemos jantar e unir forças nesse dia especial já sem expectativas de amigos solteiros.



Ninguém respondeu. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) June 12, 2022

Não demorou muito para a gatinha receber a resposta de Bianca: “Vem aqui pra casa. Via ter resenha de solteiros felizes”. Além de selar a paz mundial, depois da treta entre as duas no BBB, podemos ver o encontro de peso na comemoração de Bia.

Rafa ainda perguntou se tinha que levar alguma coisa, mas precisa gente? Uma mulher daquela já é mais que qualquer bebida. Aloca!