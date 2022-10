Rafa Brites dorme durante tomografia: “Foi me dando uma paz”

Esposa de Felipe Andreoli compartilhou a história nas redes e disse que a moça teve que acordá-la quando terminou o exame

Só as mulheres trabalhadoras vão entender o que é dormir durante a realização de um exame. Rafa Brites não escondeu a história dos seus seguidores, dizendo que dormiu durante a tomografia. A esposa de Felipe Andreoli teve que ser acordada pela profissional que realizava o exame.

“Me superei hoje…Dormi na TOMOGRAFIA, de mama, deitada de bruço num trem duro com aquele barulho gigante… foi me dando uma paz, uma paz. A moça falou que ia durar 20 min. Teve que me acordar, eu achando que tinham passado dois minutos. Fui fazer um exame mas está tudo em ordem!!!”, escreveu na legenda.

A musa ainda usa a publicação para conscientizar as suas seguidoras. “Aproveitar que estamos no outubro rosa você tem feito seus preventivos? Mamografia, ultrassom, autoexame… tudo isso faz toda a diferença! Esse exame que eu fiz não é um de rotina não… é que quero fazer explante e to averiguando melhor . Cuidar da saúde para não precisar tratar da doença”, completou.