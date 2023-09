Radamés Martins, ex de Viviane Araújo está confirmado na Fazenda

O jogador de Futebol e ex de Viviane Araújo, Radamés Martins é o mais novo peão confirmado no reality rural.

O jogador de Futebol Radamés Martins foi confirmado em A Fazenda e é ex de Viviane Araújo, vencedora da “A Fazenda 5”. Natural do Rio de Janeiro, o volante passou por vários clubes, dentre eles, Fluminense, Botafogo, Vila Nova, Paysandu e Brasiliense.

Radamés e Viviane Araújo, que ficaram juntos por 10 anos, terminaram o relacionamento em 2017. A história ganhou holofotes por vários motivos na época, sendo um deles a partilha de bens. O jogador de futebol alegou que deu R$ 100 mil para a compra de um imóvel no Recreio, no Rio de Janeiro, e pediu a divisão dele em 2020. A rainha de bateria morava no local e, para evitar brigas, optou por fazer um acordo e pagar R$ 400 mil.