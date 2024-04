Rachel Sheherazade fala sobre brigas em A Fazenda e dispara: “Faria tudo de novo”

Raquel Sheherazade causou na Fazenda quando passou pelo reality da Record, o que chocou foi que a musa disse que faria tudo de novo. Vale ressaltar que ela foi expulsa do reality devido a acusações de agressão em Jenny Miranda.

“Eu fui com o objetivo único de conquistar o prêmio, de vencer. Eu sou uma pessoa competidora, sou competitiva naturalmente”, declara a apresentadora. Questionada sobre as brigas e polêmicas que acabou protagonizando em A Fazenda, ela conta que foi vítima de seu próprio medo e não se arrepende do que aconteceu.

“Eu precisava do prêmio, fiz tudo que estava ao meu alcance, só não venci o medo, porque eu achei que eu ia ser atacada e antes que eu fosse atacada, eu coloquei a mão e acabei infringindo uma regra do programa. Não tem nada na minha passagem pela Fazenda do qual eu me arrependo. Eu faria tudo de novo” , explica em entrevista à Caras.