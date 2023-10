Rachel Sheherazade acaba de ser expulsa da Fazenda 15

Apontada como favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão, Rachel teve sua participação interrompida após agressão á Jenny Miranda.

Meus amores, acabei de saber que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 na manhã desta quinta-feira (19). Isso aconteceu após uma briga dela com Jenny Miranda, atual Fazendeira, por causa da divisão das tarefas. A jornalista — que era favorita para ganhar o reality show — agrediu a rival durante a confusão e, desta forma, foi desclassificada.

A própria Record fez questão de emitir um comunicado a todos os participantes do reality show, afirmando que a jornalista violou uma das cláusulas do contrato e colocando em risco a integridade física de Jenny Miranda e assim foi retirada imediatamente do jogo.



A tal informação apareceu na tela da TV da sala do confinamento, onde a fazendeira Jenny leu para todos os confinados a informação de que sua rival havia sido expulsa.



“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet.”