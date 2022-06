Rebel Wilson é tirada a força do armário e tem sexualidade exposta por jornalista

Profissional deu o prazo de dois dias para que a atriz se pronunciasse diante dos fatos antes de publicar a matéria

Sexualidade das pessoas ainda vai ser um tabu muito falado dentro da sociedade, isso é inegável e a gente sabe. Rebel Wilson, conhecida como ‘Amy Gorda’ em ‘Pitch Perfect’, foi forçada a falar sobre sua sexualidade por jornalista, que expôs a atriz e sua namorada.

A loira confirmou que foi forçada a assumir seu namoro homossexual depois da pressão do jornalista. “Difícil, mas tentando lidar com graça”, escreveu em seu Twitter.

O australiano SMH, por sua vez, se defendeu, dizendo que deu um prazo para que ela falasse sobre o fato. “Por respeito a Rebel, mandamos um e-mail dando prazo de dois dias para que ela falasse sobre seu relacionamento com outra mulher antes de publicarmos uma única palavra”, comunicou.

No dia 9 de junho a atriz se pronunciou diante da notícia afirmando seu relacionamento com a empresária Ramona Agruma. “Pensei estar procurando um príncipe da Disney … Mas parece que tudo que eu precisava era de uma princesa da Disney”, escreveu a atriz na legenda da foto no Instagram.