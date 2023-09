“Quero um gatinho”, afirma Mel Maia nos stories de seu primo 

Sem medo de ser feliz, a atriz pediu para que os amigos de seu primo respondessem seu story para ela avaliá-los.

Já dizia aquele ditado, “quem perde tempo é relógio”. Que a atriz Mel Maia sempre foi a frente de seu tempo, todos nós já sabíamos, porém, neste fim de semana a gata se provou uma verdadeira atacante, ao invadir os storys de seu primo, Yuri Maia, para anunciar que está a procura de um novo affair.

No vídeo, Mel, que recentemente anunciou o fim do seu relacionamento com o cantor MC Daniel, pede para que os amigos de seu primo, que segundo ele são gatinhos, respondam o story que ela estava gravando e afirma que está a procura de um bofinho.

“Oi gente, eu sou a Mel, prima do Yuri Maia e eu estou solteira, sabe? E eu estou em busca de um bofinho [sic]. Meu primo disse que tem vários amigos gatinhos, então eu estou fazendo esse anúncio aqui para vocês responderem esse story e eu dar uma olhadinha”, declarou a atriz, que legendou: “Quero um gatinho”.