“Quero namorar. Mas sou traumatizada”, dispara Luísa Sonza

Cantora contou detalhes sobre a sua vida amorosa e disse estar traumatizada com os romances que já teve

Olha ela! Luísa Sonza usou o Twitter para revelar que está traumatizada com os seus relacionamentos passados. A loira dividiu com os seus seguidores que está traumatizada com os affairs da vida. Aloca!

“Quero namorar. Mas sou traumatizada”, escreveu no Twitter.

Vale ressaltar que ela ainda é muito lembrada pelo seu relacionamento com Whindersson Nunes e que o público torce para que ela reate com o humorista.