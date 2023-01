“Quer dar uma de Juliette, pobre e sofrida”, dispara Paula para Marília após acusações

Marília chamou Paula na chincha e não deixou de dar a sua opinião sincera sobre as atitudes da sister

Tá pensando que Marília fica quietinha e não fala nada? Que nada, a musa tem uma visão de jogo bem ampla e não deixou de falar poucas e boas para Paula. Mas quem fala, tem direito de receber aquela resposta inesperada, né? Paula disse que ele estava fazendo cena e que estava encarando o papel de Juliette na edição.

“Eles dois foram o casal que quando eu entrei na casa, no segundo dia, eu já conseguia enxergar e me sentir mal com os olhares e atitudes deles perante a mim. Estava sim manipulando direta ou indiretamente o jogo da pessoa, tanto que as pessoas mudaram o jeito de me tratar. Acho isso um jogo sujo, baixo. Da mesma forma a Paula, a gente ainda tentou se comunicar, falar, mas não rolou. Também desde o segundo dia, não sei qual informação eles têm, não sei o que eles têm contra a minha pessoa”, disse Marília.

Então, Paula rebateu: “Eu até me sinto lisonjeada de que eu influenciei a galera. A gente tentou conversar só que não rolou. Eu não falei de você para ninguém até o dia das líderes, elas falaram que vocês cogitaram colocar vocês. Eu não tinha falado nada de você, até peguei maquiagem de você emprestada. Até que começaram a saltar piadinhas dentro da casa. Eu falei que gente que é debochada e joga piada, eu não dou conta. Eu não tenho informação de você de fora”.

Paula ainda cita a campeã do BBB 21. “Gosta de dizer que o Brasil está vendo, quer dar uma de Juliette, pobre e sofrida…”, afirmou ela, que foi interrompida por Marília. “De Juliette eu não dou mesmo. Juliette é uma pessoa e você não queira me diminuir…”, rebateu. E Paula respondeu: “Eu não falei de você Marília”. A maquiadora completou: “É a maneira como eu me senti”.