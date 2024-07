Quem vai ser Heleninha Roitman? Marjorie Estiano recusou papel de remake

Ai meu Deus, contei para vocês que vamos viver a febre de ‘Vale Tudo’ novamente, mas eu estou maluca acompanhando todo o desenrolar do folhetim de pertinho.Depois de Bárbara Paz como primeira opção para viver Heleninha Roitman na trama, a escalação citou ainda o nome de Fernanda Torres para o papel de Odete Roitman, ressaltando que Marjorie Estiano recusou a oferta para viver Helena. Afe!

A primeira convidada foi a atriz, que recusou interpretar a filha alcóolatra da vilã. A atriz não foi nem chamada para os testes, porque nem precisou passar por isso, mas recusou o convite que foi feito em seguida para Leandra Leal, que também resultou por causa da gravidez.

De acordo com o Extra, outras atrizes foram convocadas para testes: Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, que terminou as gravações de “Dona Beja” no início de maio, e Sophie Charlotte, no ar em “Renascer”.