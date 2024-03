Quem são os Influenciadores que mais cresceram no Instagram Brasil em fevereiro?

Meus amores, uma coisa que eu notei nesse ínicio de 2024 foi o quanto alguns perfis do instagram se destacaram no mês de fevereiro, dentre eles, temos integrantes do BBB, profissionais de moda e beleza, surfistas e empresários. Porém, duas figuras chamam a atenção: Davi Brito, o participante baiano do BBB 24 que conquistou de forma orgânica o favoritismo do público e que tudo indica será o grande vencedor dessa edição que ocupam o primeiro lugar do ranking.

Falando em BBB, temos no quinto lugar do ranking, Isabelle Nogueira, além de a melhor amiga de Davi na casa mais vigiada do Brasil, a amazonense faz questão de enaltecer e divulgar a cultura nortista para todo o Brasil e é conhecida por ser a atual cunhã-poranga do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins.

No sétimo lugar do ranking, temos Fabiana Justus, ela é fruto da relação entre o apresentador Roberto Justus e Sacha Chryzman, primeira esposa do apresentador. Além dela, o irmão Ricardo também nasceu deste casamento. Recentemente, a influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e tem compartilhado as etapas do seu tratamentos com seus seguidores nas redes socias.