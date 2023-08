Quem é Pistolinha, o anão bem-dotado que gravou conteúdos +18 com Andressa Urach?

O ator pornô ficou extremamente hypado após anunciar sua parceria com a nossa eterna miss-bumbum.

Nesse fim de semana, contei para vocês que a modelo e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, gravou conteúdos para o seu perfil na plataforma Privacy, realizando um de seus principais fetiches, fazer sexo com um anão. Desde então, recebi diversas mensagens, até de amigas minhas, querendo saber mais sobre quem é o Pistolinha, o anão que participou dos conteúdos +18 de Urach, e é óbvio que eu vou matar a curiosidade de vocês.

O ator que vem fazendo um baita sucesso, nasceu no interior da Bahia, mas se mudou para São Paulo quando tinha apenas 18 anos.

Ao contrário do que pode-se imaginar, o apelido do ator porno não tem nada a ver com o tamanho do seu órgão genital, afinal, segundo a própria Urach, o Pistolinha não “tem nada de Pistolinha. É um pistolão!”. Na verdade, segundo ele, o seu apelido surgiu pois, durante uma época de sua vida, quando ele trabalhava como cobrador de ônibus, ele comprou “uma pistola Beretta de colecionador, que era muito pequenininha”, para se defender, dos perigos noturnos, após o seu expediente.

Vale ressaltar que, além de ator pornô e de cobrador de ônibus, Pistolinha também já trabalhou como animador de festa.

Durante a sua participação em um podcast, o portador de nanismo, que perdeu a sua virgindade com 18 anos, revelou que resolveu se aventurar pelo universo do entretenimento adulto pois não possuía uma vida sexualmente ativa.