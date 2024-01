Quem é o rapper que decidiu jogar dinheiro para moradores do Complexo da Penha, no Rio?

Meu Deeeus! Me passem o endereço de onde o rapper Chefin está porque estou precisando fechar a minha fatura desse mês no verde e preciso de um cash. Aloca! O rapper causou ao jogar dinheiro e dar dinheiro para os moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em vídeo ele aparece jogando dinheiro para a população. Em plena segunda (15), o rapper fez a felicidade de geral. O que o público questionou foi: quem seria o rapper?

O artista já tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e ficou conhecido nacionalmente pela canção “212”, que alcançou o 4° lugar da Billboard Brasil, e atualmente possui mais de duzentos milhões de streams na Internet.