Quem é o MC Cabelinho? O Funkeiro que tomou uma anestesia geral para fechar suas costas de tatuagem

Conheça um pouco da história e do sucesso do MC que viralizou esta semana.

Meus amores, diariamente conhecemos novas personalidades no mundo dos famosos, porém nada melhor que uma boa polêmica para motivar novas descobertas. Após, no fim da tarde de ontem, ter viralizado a informação de que um cantor tomou uma anestesia geral para conseguir concluir a tatuagem de suas costas, muitos estão se perguntando ‘quem é esse?’ e como o pedido de vocês para mim é uma ordem, eu fiz um apanhado de informações sobre ele para vocês.

Nascido em janeiro de 1996, no Rio de Janeiro, Victor Hugo Oliveira do Nascimento, mais conhecido como MC Cabelinho, é um cantor e ator brasileiro. Um dos novos representantes do rap e do funk carioca, o cantor, atualmente, possui mais de 7.3 milhões de ouvintes no Spotify, possuindo grandes sucessos como “Filho do Dono”; “Essência de cria” e “X1”.

Além disso, Cabelinho também faz parte do projeto “Poesia Acústica”, estando presente em 3 das 13 faixas lançadas pelo projeto até agora, sendo elas: “Poesia Acústica #6 – Era Uma Vez”, “Poesia Acústica #10 – Recomeçar” e “Poesia Acústica #13”. Ele também possui diversos feats com grandes nomes da música brasileira como Xamã, Djonga, MC Poze do Rodo e ela, a dona do hit ‘Envolver’, Anitta.

Neste ano, Cabelinho não só foi indicado em duas categorias na premiação MTV Millennial Awards, álbum do ano e beat BR, como levou o prêmio de melhor beat BR, para casa.

Mas não para por aí, o cantor também já se aventurou pelas telinhas, fazendo parte do elenco da telenovela “Amor de Mãe” (2019), interpretando Diogo Barreto (também conhecido como MC Farula), e da série Dates, Likes & Ladrilhos (2022) onde ele interpreta o personagem Otávio.