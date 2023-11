Quem é Luan Pereira, a mais nova revelação agro sertaneja do Brasil?

O cantor sertanejo já possui diversos hits na indústria musical e possui números excepcionais.

Meus amores, que eu sou louca por música sertaneja vocês já sabem, mas tenho que confessar que após conhecer o cantor Luan Pereira o meu amor por esse ritmo musical cresceu ainda mais. Mas afinal, quem é a mais nova revelação do agro sertanejo no Brasil?

Nascido em Suzano-SP e criado em Rosana-SP, o dono de grandes hits como “Moletom”, “Dentro da Hilux”, “Ela Pirou da Dodge Ram” e “Cheiro na Camisa”, conquistou o povo Brasileiro com a sua voz grossa e as suas músicas que não saem da cabeça.

Com apenas 20 anos, ele, que na última sexta-feira (10) lançou o clipe da sua atual música de trabalho, “Cheiro na Camiseta”, ao lado da dupla sertaneja Hugo e Guilherme, tem se mostrado um grande sucesso no meio musical, já tendo atingido mais de 7 milhões de seguidores no instagram e mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify.