Quem é Laura Pigossi? Brasileira que acabou de ganha medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile

Tenista brasileira leva sua segunda medalha de ouro na competição e quebra jejum de 36 anos no Pan de Santiago.

Que coisa mais linda que eu acabei de presenciar, meu Deus! A tenista brasileira Laura Pigossi venceu com louvor e muita autoridade a argentina Lourdes Carlé na tarde deste domingo (29) e garantiu a sua segunda medalha de ouro no Pan 2023, fazendo com que Brasil quebrasse o jejum de 36 anos sem ganhar num Pan Americano.

A última vitória brasileira na categoria em Jogos Pan-Americanos foi de Gisele Miró, em 1987, em Indianápolis.



Laura construiu bem a vitória na final do simples feminino por 2 sets a 0 (6-2 e 6-3). Essa foi a segunda medalha dourada da brasileira, e também foi vitoriosa nas duplas femininas com Luisa Stefani no sábado (28), e venceu as colombianas Fernanda Herazo e Paulina Perez.