Quem é L7nnon? O mais novo e consagrado funkeiro número um do Brasil

O artista do momento alcançou a #1 posição no Top 50 Portugal no Spotify

Ai pretooo, ai pretooo! Não dá para negar que L7nnon é uma das carreiras mais promissoras do funk carioca no Brasil. Depois do sucesso nas trends do Tik Tok com a faixa ‘Ai Preto’, o funkeiro se consagra com números colossais nas plataformas de streaming.

No Youtube o clipe do cantor já alcança mais de 60 milhões de visualizações e 700 mil likes. Vale lembrar que a faixa ainda conta com a participação de Biel do Furduncinho e a voz do famoso “ai preto” fica por conta de Bianca.

Só neste mês de agosto L7nnon conseguiu ficar na primeira posição do Top Global do Spotify em Portugal por 12 dias. Sucesso que fala, né manas?

O cantor bateu a marca de 8.5 milhões de seguidores no Instagram e as trends com sua música não param de crescer, assim como aconteceu com Anitta e o challenge de ‘Envolver’.