Quem é José Bento? Médico responsável pela gravidez de Cláudia Raia

Em entrevista para o Fantástico profissional da saúde contou que estimulou o endométrio para que a gravidez fosse possível

Essa coluna ficou extremamente feliz com a notícia de que Cláudia Raia estava grávida, como uma boa fofoqueira a gente ama um bebê chegando no mundo dos famosos. Em entrevista para o Fantástico, a musa contou que fez tratamento médico para conseguir engravidar aos 55 anos e enfrentando a menopausa. José Bento, médico da atriz, contou que mesmo com o tratamento, ela é um caso fora da curva.

“Estimulamos o endométrio para que ela recebesse os embriões, o que aconteceu é que os embriões não evoluíram, mostrando que tinha uma má qualidade. É muito fora da média, ela tinha parado de ovular e estava há três anos na menopausa. Uma coisa que eu aprendi é que a natureza nos surpreende”, explicou o médico.

José ainda explica que na medicina existem duas palavras que devem ser medidas no uso. “Na medicina não existem duas palavras, nem sempre, nem nunca. Já me arrependi muitas vezes de dizer que uma paciente nunca vai engravidar”, contou.

No ultrassom de Cláudia, o médico conseguiu ver alguns folículos e pediu exames para confirmar o que já suspeitava. “Como que pode? Eu estou na menopausa. Rimos e tal, eu achei que meu óculo de 55 anos já não servia para alguma coisa, eu tinha desistido, viajei com meus filhos, pulei, viajei, quando cheguei ela me pediu exames, porque estava tudo desregulado, fui descobrir que estava grávida da décima semana”, contou a atriz.