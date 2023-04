Quem é Guilherme Mussi? O Deputado Federal que só pega belas mulheres

Ex-namorado de Marina Ruy Barbosa e atual de Mariana Rios encanta com sua beleza e inteligência no ofício da política

Guilherme Mussi foi parar na boca das minhas fofoqueiras do Leblon depois de aparecer ao lado de Mariana Rios e não esconder um possível affair. Minhas amigas ainda me lembraram que ele já viveu um passo lindo e belo ao lado de Marina Ruy Barbosa. Rios e Mussi, não têm escondido o relacionamento e não se incomodam de serem fotografados juntos em locais públicos.

A sua relação no passado com Marina Ruy Barbosa durou pouco mais de um ano e terminou em novembro do ano passado. Outros nomes fazem parte da sua lista de belas mulheres como, Rebeca Abravanel e Luciana Tranchesi.

Luciana Tranchesi e Rebeca Abravanel, ex´s de Guilherme Mussi (Foto: Reprodução)

O político é administrador de empresas, filiado ao Partido dos Progressistas. Hoje, ele atua no cargo de Deputado Federal pelo estado de São Paulo.