Quem é Benson Boone? Artista americano mais ouvido no Brasil

O jovem cantor e compositor, Benson James Boone, de apenas 21 anos, possui uma carreira musical meteórica. Fenômeno nas redes sociais, o multi-instrumentista – considerado revelação da música pop -, acumula vários sucessos e não para de crescer em todos os charts ao redor do mundo. Sua voz contida e empolgante, marca registrada do artista, rendeu críticas internacionais positivas, inclusive da Billboard.

Natural de Washington, ele ganhou popularidade em 2021, quando surgiu compartilhando suas músicas no TikTok, após desistir de um reality show musical. Não demorou muito, seu talento foi reconhecido pelo astro, Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, que o levou para sua gravadora. No final do mesmo ano viu “Ghost Town”, seu single de estreia, estourar em 13 países, conquistando a Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, com apenas 20 anos.

Porém, nenhum sucesso se compara a “Beautiful Things”, canção autoral lançada em janeiro de 2024, com distribuição nacional Warner Music Brasil, que levou o artista a conquistar posições inimagináveis. Com pouco mais de um mês de lançamento, o single ganhou destaque nas redes sociais, alcançando a marca de 130 milhões de views, e mais de 250 milhões de streams Globais nas plataformas musicais, sendo 58 milhões só no Spotify, elevando a faixa nos charts do Brasil, ocupando atualmente o posto de canção internacional mais ouvida no país – marco inédito de Benson.

Para comemorar o sucesso expressivo deste lançamento, o cantor saiu em uma turnê pela América do Norte e Europa, já com ingressos esgotados. Em plena ascensão, Benson já tem planos para lançar um novo projeto ainda este ano, que virá para consolidar a carreira deste jovem prodígio da música.