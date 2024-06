Quem é a modelo amazonense apontada como nova affair de Davi do BBB24? 

Gentee, parece que essa edição do Folclórico de Parintins tá rendendo e muito. Parece que o Davi Brito, campeão do BBB24, está disposto a engatar novo romance depois do seu término conturbado com Mani Reggo. Recentemente, o ex-motorista de aplicativo gerou um burburinho nas redes sociais de ter um suposto affair após se declarar para uma dançarina de boi-bumbá, Tamires Assis.

“Você é linda. Não pelo seu corpo, mas sim por seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais“, escreveu em um comentário no perfil da moça, que fez questão de retribuir o carinho. “Lindo do meu coração [emoji de coração]”, disse ela.

Além de dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins, Tamires Assis é modelo, ativista social e embaixadora do grupo Manaós, uma organização não governamental que leva assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. A amazonense conta com mais de 71 mil seguidores no Instagram e compartilha na web a paixão pelo Boi Garantido, o mesmo de Isabele Nogueira, que foi a grande aliada de Davi no BBB.

Os internautas reagiram à interação dos dois nas redes socias: “Queria ver se ele ainda fosse motorista de Uber se ele ia ser o lindo do coração dela”, opinou uma. “Se ele tivesse pobre, ela mandava ele catar coquinho”, disparou outra.

Já outros saíram em defesa do ex-BBB: “Rapaz, cada dia que passa, vejo que tem mais gente com a vida ganha, porque é uma preocupação e julgamento com o Davi que meu Deus kkkk. As contas devem estar em dia, né?”, destacou uma. “O menino não pode nem elogiar mais ninguém que tá pegando. AFF!“, se enfureceu outra.