Quem é a ex-sinhazinha do Garantido de Parintins que morreu?

A web ficou consternada diante da morte de Djidja Cardoso, a ex-sinhazinha do Boi Garantido, que faleceu após 32 anos nesta terça (28). A musa comandava uma rede de salões famosa na região de Parintins.

Na história do boi-bumbá, sinhazinha é a figura central de toda a história dos bois. Filha do dono da fazenda, se apresenta com sorrisos, leveza e evolui ao lado do boi. Ela ficou no posto por cinco anos, de 2015 a 2020.

A família ainda não divulgou a causa da morte da empresária, mas postou uma nota de pesar acerca das falsas notícias após a divulgação: “A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias e polêmicas quanto à causa de sua morte”. Eles afirmaram que pretendem esclarecer o assunto posteriormente.