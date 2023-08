Quem diria, Boca Rosa e Rafa Kalimann juntinhas no Criança Esperança

Após treta dentro do Big Brother Brasil por causa de uma confusão no Paris 6, as duas parecem ter virado boas amigas

Tudo em prol das crianças? Depois de protagonizarem uma treta histórica dentro do BBB 20, parece que Rafa Kalimann e Bianca Andrade se tornaram amigas e levantaram a bandeira branca para todos os holofotes ao aparecerem juntos na bancada do Criança Esperança. “Juntas pela transformação”, disse Kalimann ao compartilhar foto com Boca Rosa nos stories de seu Instagram. No Twitter, alguns internautas ainda brincaram diante da treta das duas envolvendo um jantar no Paris 6, onde uma não cumprimentou a outra e gerou confusão.