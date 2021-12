Que tudo! Em Beagá inaugurou um bar inspirado no seriado Chaves! Quero ir!

Um bar em BH tem chamado atenção nas redes sociais, com decoração fiel à Vila do Chaves, Sô Madruga se inspira na série mexicana.

Com temática inspirada no seriado mexicano e decoração fiel, Sô Madruga inaugurou nesta segunda-feira.

Um bar de BH virou assunto nas redes sociais esta semana. Sô Madruga tem chamado atenção de uma galera super antenada e amantes do maior seriado mexicano de todos os tempos, “Vila do Chaves”.

Crianças caracterizadas, fofura! Foto: Divulgação.

Chaves e Chiquinha fazem parte do casting. Foto: Divulgação.

Com ambientação fiel à série e personagens caracterizados como Chaves, Chiquinha e Seu Madruga, a galera mineira, além de experimentar o cardápio do local e tomar uns bons drinques, pode abusar das fotos na vila, ou seja, um registro mega bacana pra guardar ou postar nas redes sociais.

Personagem Chiquinha no Sô Madruga. Foto: Divulgação.

Nhonho e o proprietário Romulo. Foto: Divulgação.

Sô Madruga possui este diferencial e apostou na ideia de um bar temático, inspirado em uma série que faz grande sucesso ao longo dos tempos, e tem fãs por todo mundo. No cardápio, os clientes encontrarão pratos que levam os nomes dos personagens como: “Pança do Seu Barriga” ou “Almôndegas do Nhonho”.

O cardápio leva nomes de personagens da série. Foto: Divulgação.

O Instagram do bar Sô Madruga já conta com mais de 65 mil seguidores e fica na Avenida Fleming, 211, BH.

Bora pra lá tomar uns drinques e fazer um ensaio na vila do Chaves amores!