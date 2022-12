“Que orgulho da sua trajetória até aqui”, dispara esposa do jogador Bruno Guimarães

Ana Lídia não deixou de parabenizar o jogador pela sua participação na Copa do Mundo no Qatar

A internet se encheu de homenagens para os jogadores da Seleção Brasileira após o Brasil levar a pior no jogo contra a Croácia. A esposa do jogador Bruno Guimarães não deixou de rasgar seda para ele no Instagram logo após a derrota do time. Ana Lídia afirmou que o maridão é o mais doce desse mundo e que se orgulha muito da sua trajetória.

“Meu amor, o ser humano mais doce desse mundo! Que orgulho da sua trajetória até aqui, como você é guerreiro! Doou-se de corpo e alma em prol desse sonho. O que eu posso dizer? É só o começo!”, iniciou.

A musa ainda disse que o jogador tem uma linda carreira sendo escrita. “Cabeça erguida. no seu choro doído de hoje eu vejo apenas a certeza de que vc foi, é e sempre será um gigante. Dentro e fora de campo. A vida continua!”, escreveu.