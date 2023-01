Quarto secreto e duas etapas: O primeiro paredão do BBB 23 promete!

Tadeu Schmidt deixou os participantes do reality preocupados com a nova dinâmica do programa e a prova em dupla para lutar para a imunidade

Ninguém quer sair na primeira semana de Big Brother, isso é fato e os brothers ficaram muito preocupados com os recados de Tadeu Schmidt que falava das novas dinâmicas do programa. O apresentador revelou a existência de um quarto secreto logo na primeira semana. O muso ainda disse que as dinâmicas da semana serão realizadas em duplas: a prova da imunidade, a prova do anjo, a prova do líder e também fazer a votação em dupla. Inclusive, uma dupla será eliminada. A dupla eliminada seguirá para o quarto secreto e uma nova votação ocorrerá enquanto eles estiverem lá. Logo, o paredão será feito em duas etapas. Amo!